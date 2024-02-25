На этой неделе в возрасте 80 лет скончалась актриса британского происхождения Памела Сейлем. Причина смерти звезды не раскрывается.

Стало известно, что в 80 лет скончалась британская актриса Памела Салем, сыгравшая вместе с Шоном Коннери роль мисс Манипении в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда" в 1983 году. Ее талант также проявился в более чем семидесяти других проектах.

О смерти знаменитости сообщила продюсерская компания Big Finish в пятницу, 23 февраля, пишет CNN . Печальное событие произошло скоре после того, как американская и британская актриса кино, театра, сериалов отметила свой 80-летний юбилей.

"Каждый раз, когда для нее записывали программу Big Finish, она прилетала из Майами своим ходом, без суеты и фанфар, и появлялась в студии с самыми теплыми улыбками, самыми крепкими объятиями и часто с подарками", - вспоминает продюсер Big Finish Дэвид Ричардсон.

Причина смерти звезды не раскрывается.

Известно, что Памела Салем родилась 22 января 1944 года в Бомбее, в англо-индийской семье. Далее она окончила Гейдельбергский университет в Германии и Королевскую центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне.

Актриса выступала на сценах различных театров, в том числе играла в постановках по произведениям Чехова и Шекспира.

А вот на большом экране Памела Салем появилась с 1960-х годов, среди ее работ - "Королевский суд", "Жители Ист-Энда", "Профессионалы". Она также сыграла Зои Беннетт в экранизации "О всех созданиях - больших и малых" 1970-х годов.

Выйдя замуж за актера и продюсера Майкла О'Хагана, с которым неоднократно работала вместе, Памела в 1990-х перебралась в Лос-Анджелес, помогая мужу как соавтор и сопродюсер. Параллельно она снималась в американских шоу - "Скорая помощь" и "Западное укрытие". Майкл скончался в ноябре 2017 года.

Сейлем наиболее известна зрителям по роли мисс Манипении в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори "никогда" и профессора Рэйчел Дженсен в "Доктор Кто".

"Она была невероятно мягким человеком, всегда интересовавшимся всеми: от своих коллег из съемочной группы до приглашенных актеров и посетителей", - вспоминают о женщине коллеги..

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