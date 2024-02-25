В последние годы кутюрье вел затворнический образ жизни, его последний показ состоялся в 2002 году.

Стало известно, что в Париже умер известный во всем мире дизайнер Клод Монтана.

Он был настоящей рок-звездой от мира моды, а работы Монтаны и вовсе стали революционными для индустрии в 1980-х. Так, в период своего расцвета вместе с Тьерри Мюглером и Жаном Полем Готье дизайнер представлял провокационный авангард парижской моды. Монтана также разрабатывал модную одежду Lanvin в период с 1990 по 1992 год.

На момент смерти основателю бренда House of Montana было 76 лет.

У Клода остался брат. Его сестра Жаклин, которая работала вместе с ним, скончалась в 2023 году.

Об этом пишет WWD.

Смерть модельера подтвердила Федерация высокой моды.

В последние годы кутюрье вел затворнический образ жизни, его последний показ состоялся в 2002 году.

Известно, что Клод Монтана родился в 1947 году в Париже. В детстве ему нравились наряды, в которые одевалась его модница-тётя, и мамино шитьё.



В 1964-м парень переехал в Лондон и создавал там украшения, которые быстро заметили в Vogue.

Известно, что в 1979 году дизайнер основал собственный бренд, до этого поработав в MacDouglas Leathers. Особый творческий подход Монтана, смелые силуэты, мастерство исполнения и театральность обеспечили бренду массу поклонников.

К концу 80-х ему поступали предложения занять пост креативного директора Dior и Givenchy, но в 1990 году модельер возглавил кутюрное направление Lanvin. Он проработал с модным домом всего пять сезонов, но заслужил положительные отзывы критиков.

Хотя Клод был в основном известен своими преувеличенными силуэтами, за что получил прозвище "Король подплечников", Монтана прославился своим безупречным кроем и мастерством работы с кожей, а также изысканным использованием цветов — от шикарного темно-синего и черного, до блестящих оттенков фуксии, изумруда и его фирменного синего кобальта.

В 1993-м Клод женился на модели Уоллес Франкен. Это был "дружеский" брак, ведь дизайнер никогда не скрывал свою гомосексуальность, а Уоллис была его давним другом и музой. Их отношения были нездоровыми и завершились самоубийством Уоллис в 1995-м.

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