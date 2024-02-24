Спадщина Карла Уезерса збережеться завдяки його вражаючому внеску в індустрію розваг, залишивши незабутній слід у серцях шанувальників та колег.

Новина про смерть Карла Уезерса залишила порожнечу в індустрії розваг, оскільки культовий американський актор, режисер і продюсер помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 76 років.

Відомий своїми ролями у фільмах «Роккі» та «Хижачок». Уезерс прославився не лише за свій винятковий талант, а й за внесок у кіно, телебачення, мистецтво та спорт.

У своїй заяві менеджер Уезерса Метт Любер описав його як виняткову людину, яка прожила незвичайне життя, залишивши незабутній слід, визнаний поколіннями фанатів у всьому світі.

Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталлоне, Джессі Вентура, Адам Сендлер, Педро Паскаль, Роберт Родрігес та багато інших віддали шану покійному акторові, підкресливши його вплив на їхнє життя та кар'єру.

Шварценеггер назвав Уезерса легендою, видатним спортсменом, фантастичним актором і великою людиною, наголосивши на його ключовій ролі у створенні «Хижака».

Сталлоне розповів, як зустріч із Карлом Уезерсом назавжди змінила його життя на краще, ставши невід'ємною частиною його успіху. Вентура запам'ятав його як справжню ікону та близького друга, а Родрігес похвалив його як дуже добру і щедру людину.

Карл Уезерс народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані і спочатку здобув популярність як професійний гравець в американський футбол, а потім вирішив зайнятися акторською діяльністю.

Його дебют у кіно відбувся у 1973 році у фільмі «Вища сила», а потім він знявся у різних телесеріалах та фільмах, у тому числі «Роккі», «Хижачок», «Близькі контакти третього виду», «Бойовик Джексон» та «Швидка» допомога».

Уезерс також продемонстрував свій талант у режисерських ролях та озвучив такі проекти, як «Смертельна битва X», «Зоряна принцеса та сили зла» та «Історія іграшок 4».

Його останньою акторською роллю стала роль Грифа Карги в серіалі «Мандалорець», де він також виступав як режисер.

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