Фон Фюрстенберг народився в Римі в 1940 році в сім'ї принца Тассіло цу Фюрстенберга та Клари Аньєллі.

Світська левиця, актриса та дизайнерка Іра фон Фюрстенберг померла у віці 83 років в Італії, повідомляє "WWD".

Вона увійшла у світ моделювання у віці 13 років та пізніше співпрацювала з відомими модними брендами, такими як Valentino. Вона також зайнялася дизайном ювелірних виробів, допомагаючи Карлу Лагерфельду. Примітно, що її невісткою була модельєрка Діана фон Фюрстенберг, одружена з молодшим братом Іри Егоном.

У середині 1950-х років фон Фюрстенберг вийшла заміж за принца Альфонсо Гогенлое-Лангенбурзького у віці 15 років, і шлюб тривав п'ять років. Її другим чоловіком став бразильський промисловець Франсіско Піньятарі.

У 1960-ті роки фон Фюрстенберг почав кар'єру в кіно, знявшись у таких фільмах, як «Я вбив Распутіна», «Незрівнянний», «Таємниця в золотих панчохах» та «Італійське каприччіо».

У фільмі «Фанфан-Тюльпан» вона співпрацювала з такими відомими особистостями, як продюсер Діно де Лаурентіс та лауреат кінофестивалю Канна режисер Крістіан-Жак. У 1973 році вона знялася у вестерні «Друзі» разом із легендарними акторами Франко Неро та Ентоні Куїном. Багатогранне життя фон Фюрстенберг включало її ролі у світі моди, кіно та вищому суспільстві.

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