Фон Фюрстенберг родился в Риме в 1940 году в семье принца Тассило цу Фюрстенберга и Клары Аньелли.

Светская львица, актриса и дизайнер Ира фон Фюрстенберг скончалась в возрасте 83 лет в Италии, сообщает "WWD".

Она вошла в мир моделирования в возрасте 13 лет и позже сотрудничала с известными модными брендами, такими как Valentino. Она также занялась дизайном ювелирных изделий, помогая Карлу Лагерфельду. Примечательно, что ее невесткой была модельер Диана фон Фюрстенберг, замужем за младшим братом Иры Эгоном.

В середине 1950-х годов фон Фюрстенберг вышла замуж за принца Альфонсо Гогенлоэ-Лангенбургского в возрасте 15 лет, и брак продлился пять лет. Ее вторым мужем стал бразильский промышленник Франсиско Пиньятари.

В 1960-е годы фон Фюрстенберг начал карьеру в кино, снявшись в таких фильмах, как «Я убил Распутина», «Бесподобный», «Тайна в золотых чулках» и «Итальянское каприччио».

В фильме «Фанфан-Тюльпан» она сотрудничала с такими известными личностями, как продюсер Дино де Лаурентис и лауреат Каннского кинофестиваля режиссер Кристиан-Жак. В 1973 году она снялась в вестерне «Друзья» вместе с легендарными актерами Франко Неро и Энтони Куинном. Многогранная жизнь фон Фюрстенберг включала ее роли в мире моды, кино и высшем обществе.

Читайте также:

Не стало звезды культового фильма, над которым плакали целые поколения

Без отца остались две дочки: на фронте не стало героя с Днепропетровщины, который прошел АТО

Он до последнего прикрывал гарнизон: на фронте не стало защитника из Днепра