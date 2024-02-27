Стало відомо про смерть відомого актора, проте про причини його смерті поки що нічого не повідомляється.

Як повідомляють ЗМІ, відомий актор театру та кіно Павло Поймалов помер у віці 58 років. Павло Поймалов був пов'язаний з театром з 1992 року. Причина його смерті не розголошується.

Поймалов закінчив драматичний факультет Театрального училища, де вивчав режисуру та акторську майстерність із 1990 по 1992 рік. Протягом своєї кар'єри він грав різнопланові ролі на сцені, виявляючи свій талант у виставах. Він грав ролі таких персонажів, як Треплев і Дорн у «Чайці», Анучкін у «Одруженні», Жадов у «Дохідному місці», Симон Зелот у рок-опері «Ісус Христос – суперзірка», Репортер у «Собачому серці», Баба Яга в «Два клена», принц Балталон в «Олов'яні обручки», Стів Хаббер у «Трамваї «Бажання»» та багато інших.

Крім сценічної кар'єри, Павло Поймалов брав участь у більш ніж 40 кінопроектах, серед яких такі відомі фільми, як «Дальнобійники», «Отрути, або Всесвітня історія отруєнь», «Ад'ютанти кохання», «Угода», «Викрадення», «Аферисти», "Смерть шпигунам", "Місто", "Остання електричка", "Привиди минулого", "Імператриці" та інші.

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