Від раку легень у Сан-Паулу померла відома бразильська актриса кіно, серіалів, театру та "мильних опер". Мартіні насамперед - це Зорайда із 220 епізодів теленовели "Клон".

Бразильські ЗМІ повідомили, що померла зірка серіалу "Клон", яка зіграла одну з головних ролей у цьому фільмі.

Серіал "Клон" свого часу сподобався мільйонам телеглядачів у всьому світі. Ще б пак, історія кохання Жаді і Лукаса, яку вони пронесли крізь роки, нікого не залишила байдужим.

Помічниця головної героїні Жаді, яка багато в чому замінила їй матір, теж стала у глядачів одним із улюблених персонажів серіалу. Роль Зорайде зіграла бразильська актриса Жандіра Мартіні.

Як повідомили бразильські ЗМІ, нещодавно її не стало. Жінці було 78 років.

Причина смерті знаменитості не уточнюється, але раніше журналісти писали, що актрисі діагностували рак легенів.

Нагадаємо, що Жандіра Мартіні народилася 10 липня 1945 року в місті Сантус, штат Сан-Паулу в сім'ї ювеліра Альфредо Лалії та його дружини-домогосподарки. Дівчина зацікавилася театром, навчаючись філософії в Католицькому університеті Сантусі. Пізніше вона вступила до Школи драматичного мистецтва Університету Сан-Паулу. Її акторська кар'єра стартувала у 1965 році з участі у виставі "Хроніка" Карлоса Альберто Соффредіні. А ось справжня популярність прийшла до Жандіри Мартіні разом із серіалом "Клон", який став культовим у країнах Латинської Америки. Також вона знімалася в інших серіалах від телеканалу Globo, наприклад "Дороги Індії" та "Америка". Протягом 57 років Жандіра Мартіні була одружена з Жеральдо Діасом Мартіні, від якого мала двох дітей. Жандіра померла 29 січня 2024 року у Сан-Паулу. "Жандира Мартіні, мій найбільший друг і доказ того, що протилежності притягуються і доповнюють один одного. Разом ми писали п'єси, сценарії фільмів, серіали та новели. Моя довірена особа, радник і відповідальний за мій найбільший сміх. Моя пані. Ви знаєте. [це почуття], коли ви проходите школу, в якій ви навчалися, і бачите, що будинок був знесений ?

Зірки серіалу "Клона" також прокоментували сумну новину.

"Вона пішла від нас, моя вічна Зорайда. Можливість працювати з тобою була подарунком", - написала у соцмережах сценаристка серіалу Глорія Перес.

"Прекрасна колега, дуже весела, любляча, талановита, ідеальна! Дякую тобі за твоє велике серце", - так відреагувала на новини актриса Летісія Сабателла, яка зіграла в мелодрамі Латіфу.

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