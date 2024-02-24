От рака легких в Сан-Паулу скончалась известная бразильская актриса кино, сериалов, театра и "мыльных опер". Мартини в первую очередь - это Зорайда из 220 эпизодов теленовеллы "Клон".

Бразильские СМИ сообщили, что умерла звезда сериала "Клон", сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме.

Сериал "Клон" в свое время полюбился миллионам телезрителей во всем мире. Еще бы, история любви Жади и Лукаса, которую они пронесли сквозь годы, никого не оставила равнодушным.

Помощница главной героини Жади, которая во многом заменила ей мать, тоже стала у зрителей одним из любимых персонажей сериала. Роль Зорайде сыграла бразильская актриса Жандира Мартини.

Как сообщили бразильские СМИ, недавно ее не стало. Женщине было 78 лет.

Причина смерти знаменитости не уточняется, но ранее журналисты писали, что актрисе диагностировали рак легких.

Напомним, что Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус, штат Сан-Паулу в семье ювелира Альфредо Лалии и его жены-домохозяйки. Девушка заинтересовалась театром, обучаясь философии в Католическом университете в Сантусе. Позже она поступила в Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу. Её актёрская карьера стартовала в 1965 году с участия в спектакле "Хроника" Карлоса Альберто Соффредини. А вот настоящая популярность пришла к Жандире Мартини вместе с сериалом "Клон", который стал культовым в странах Латинской Америки. Также она снималась в других сериалах от телеканала Globo, например "Дороги Индии" и "Америка". На протяжении 57 лет Жандира Мартини была замужем за Жеральдо Диасом Мартини, от которого у неё было двое детей. Жандира скончалась 29 января 2024 года в Сан-Паулу. "Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мое доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа. Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу", — написал ее муж, актер Маркос Карузо, в Instagram.

Звезды сериала "Клона" тоже прокомментировали грустную новость.

"Она ушла от нас, моя вечная Зорайда. Возможность работать с тобой была подарком", - написала в соцсетях сценаристка сериала Глория Перес.

"Прекрасная коллега, очень веселая, любящая, талантливая, идеальная! Спасибо тебе за твое большое сердце", - так отреагировала на новости актриса Летисия Сабателла, сыгравшая в мелодраме Латифу.

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