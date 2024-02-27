Стало известно о смерти известного актера, однако о причинах его смерти пока ничего не сообщается.

Как сообщают СМИ, известный актер театра и кино Павел Поймалов скончался в возрасте 58 лет. Павел Поймалов,был связан с театром с 1992 года. Причина его смерти не разглашается.

Поймалов окончил драматический факультет Театрального училища, где изучал режиссуру и актерское мастерство с 1990 по 1992 год. На протяжении своей карьеры он играл разноплановые роли на сцене, проявляя свой талант в спектаклях. Он играл роли таких персонажей, как Треплев и Дорн в «Чайке», Анучкин в «Женитьбе», Жадов в «Доходном месте», Симон Зелот в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», Репортер в «Собачьем сердце», Баба Яга в «Два клена», принц Балталон в «Оловянные кольца», Стив Хаббер в «Трамвае «Желание»» и многие другие.

Помимо сценической карьеры, Павел Поймалов участвовал в более чем 40 кинопроектах, среди которых такие известные фильмы, как «Дальнобойщики», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Адъютанты любви», «Сделка», «Угон», «Аферисты», «Смерть шпионам», «Город», «Последняя электричка», «Призраки прошлого», «Императрицы» и другие.

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