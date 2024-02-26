Стало відомо, що на 84-му році померла легендарна нідерландська фігуристка Йоан Ханнапел ( Joan Haanappel). Про це повідомили ЗМІ Нідерландів та Бельгії.

Вона була піонером фігурного катання в Нідерландах (разом із Шаук'є Дейкбуд).

Народилася знаменитість 13 листопада 1940 року у Гаазі. Там же дівчина розпочала свою спортивну кар'єру у 1949 році.

З середини 1950-х вона і Шаук'є Дейкстра досягли успіху в спорті, який доти був навряд чи відомий в Голландії.

Спочатку Ханаппел була успішнішою і вигравала у Дейкстри чотири поспіль чемпіонату Нідерландів (1955-1958 роки). Але потім вона втратила віру в себе і незважаючи на те, що стиль її катання був більш витонченим і елегантним ніж у Шаук'є, Йоан стала займати другі місця. Це не призвело до великих образ між нею та Дейкбудом, оскільки незважаючи на спортивне суперництво, вони практично разом виросли і були подругами.

Йоан Ханнапел - чотириразова чемпіонка Нідерландів, триразова бронзова призерка чемпіонатів Європи, учасниця двох олімпіад і п'яти чемпіонатів світу.

Після закінчення кар'єри спортсменки в 1975 році Йоан Ханнапел вела спортивні репортажі для телебачення і була аналітиком у програмах про фігурне катання.

Вона також була членом ради Королівської Федерації Нідерландів з катання на ковзанах (KNSB). Жила у Бельгії.

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