Йоан Ханнапел - четырехкратная чемпионка Нидерландов, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, участница двух олимпиад и пяти чемпионатов мира.

Стало известно, что на 84-м году умерла легендарная нидерландская фигуристка Йоан Ханнапел ( Joan Haanappel). Об этом сообщили СМИ Нидерландов и Бельгии.

Она была пионером фигурного катания в Нидерландах (вместе с Шаукье Дейкстрой).

Родилась знаменитость 13 ноября 1940 года в Гааге. Там же девушка начала свою спортивную карьеру в 1949 году.

С середины 1950—х она и Шаукье Дейкстра добились успеха в спорте который до тех пор был едва ли известен в Голландии.

Первоначально Ханаппел была более успешна и выигрывала у Дейкстры четыре подряд чемпионата Нидерландов (1955-1958 годы). Но затем, она потеряла веру в себя и несмотря на то что стиль её катания был более утончённым и элегантным чем у Шаукье, Йоан стала занимать вторые места. Это не привело к большим обидам между ней и Дейкстрой, так как несмотря на спортивное соперничество, они практически вместе выросли и были подругами.

Йоан Ханнапел - четырехкратная чемпионка Нидерландов, трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, участница двух олимпиад и пяти чемпионатов мира.

После окончания карьеры спортсменки в 1975 году, Йоан Ханнапел вела спортивные репортажи для телевидения и являлась аналитиком в программах о фигурном катании.

Она являлась также членом совета Королевской Федерации Нидерландов по катанию на коньках (KNSB). Жила в Бельгии.

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