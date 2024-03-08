После нескольких недель пребывания в коме в Медицинском центре Святого Иосифа в Бербанке, штат Калифорния, на 62-м году жизни скончался американский актер Том Сайзмор.

Стало известно, что на 62-м году жизни скончался известный американский актер Том Сайзмор (англ. Thomas Edward Sizemore), который в фильме "Спасти рядового Райана" исполнил роль сержанта Майкла Хорвата.

О смерти звезды фильма "Спасти рядового Райана" первым сообщил его представитель Чарльз Лаго, а позже подтвердил и брат актера Пол.



Смерть наступила во сне в медицинском центре в Бербанке 3 марта, где он находился в критическом состоянии еще с середины февраля - Сайзмор находился в коме, после того как у него разорвалась аневризма сосудов головного мозга.

Врачи изначально предупредили родных, что ситуация плачевная, и шансов на поправку нет.

Справка:

аневризма сосудов головного мозга – это когда на мозговом кровеносном сосуде появляется образование, которое наполняется кровью и быстро увеличивается.

Сайзмор родился в Детройте 29 ноября 1961 года. Его отец был юристом, профессором философии, а мать работала в аппарате омбудсмена Детройта. По материнской линии Сайзмор имел французские и индейские корни, по отцовской линии в роду были афроамериканцы.

Учился будущая звезда Голливуда в Университете штата Мичиган, затем в университете Уэйна (г. Детройт). В 1986 году он получил степень магистра в области драмы в Университете Темпл (г. Филадельфия, штат Пенсильвания)

1980-е стали для Тома Сайзмора решающими в его жизни, ведь он переехал в Нью-Йорк.

"Рожденный четвертого июля" Оливера Стоуна – один из первых его успешных проектов. После успешного дебюта актер с успехом исполнил ряд ролей второго плана, в том числе в таких популярных фильмах, как "Прирожденные убийцы" (1994) - роль жестокого детектива Джека Скагнетти, "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" (1991), "Пёрл-Харбор"(2001) и "После Валькирии: Рассвет четвертого Рейха" (2016).

В фильме "Спасение рядового Райана", получившем несколько премий "Оскар" в 1998 году, Том Сайзмор сыграл роль сержанта Хорвата.

Исполнил главную роль Коди Николсона в независимой драме режиссера Тони Скотта "Настоящая любовь" (1993).

Призы и награды:

Нью-Йоркский кинофестиваль независимого кино: 2008 - Лучший актер ("Хороший, хороший плохой пёс");

Международный кинофестиваль Action on Film: 2011 - Лучший актер ("Сквозь глаз");

Фестиваль независимых кинематографистов IFS Film: 2014 - Лучший актер ("Эпоха разума");

Всемирный фестиваль независимого кино и музыки: 2016 - Лучший актер ("Плохой Фрэнк");

Вегас Movie Awards: 2021 - Лучший актер ("Электрический человек");

Blood Horror фестиваль: 2022 - Лучший актер ("Янтарная дорога").

Отметим, что его успешной карьере очень часто мешали многочисленные скандалы - Том Сайзмор был неоднократно судим за хранение наркотиков и домашнее насилие. Так, сам Сайзмор часто жаловался, что "позволил личным демонам взять верх над своей жизнью".

Сайзмор не скрывал, что в 1995 году Роберт Де Ниро заставил его лечь в реабилитационную клинику, пригрозив, что иначе сделает так, чтобы актера арестовали за хранение героина.

"Я был парнем, который начал с малого и поднялся на вершину, - писал Сайзмор в своей автобиографии 2013 года. - У меня был дом за несколько миллионов долларов, Porsche, ресторан, которым я владел вместе с Робертом Де Ниро. А теперь у меня не осталось абсолютно ничего".

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