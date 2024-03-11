Сегодня, 10 марта 2024 года, стало известно, что скончалась популярная диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.
Информация об этом поступила от близкого окружения Моргуновой.
"Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось, — заявила помощница Моргуновой. — Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!"
"Причина смерти - отрыв тромба", - сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.
"Я всегда говорила, не потому что она моя подруга, что она лучший диктор. Лучше не было и нет, и, наверное, не будет. И по профессионализму, и по грамотности, по голосу, по внешности, по всему. Очень хорошая подруга была, верная, преданная. Для меня это очень тяжелая потеря", - добавила она.
Напомним, что в 2020 году в 52-летнем возрасте скончался единственный сын диктора Максим. Эта потеря сильно по ней ударила, из-за чего радиоведущая закрылась от мира и перестала появляться на публике.
Знакомые Моргуновой даже говорили, что она спасалась от горя алкоголем.
"Трагедия с Максимом, конечно, усугубила ее состояние. После ухода Максима она перестала шутить... А ведь в прежней Моргуновой чувство юмора всегда было на первом плане", — рассказывал журналистам о своей коллеге диктор Владимир Березин.
Как он выразился в начале марта, Моргунова "постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира", "ее оставляет привычная жизненная энергия". В последнее время она говорила еле слышно и с трудом.
Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года, училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Она стала известна как диктор Центрального телевидения СССР, она пришла туда работать в 1961 году. Также Моргунова вела программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта" совместно с Валентином Смирнитским.
Она получила звание Народной артистки России, а также орден Дружбы.
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