Бывший диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни. Ее состояние сильно ухудшилось четыре года назад после смерти от коронавируса единственного сына.

Сегодня, 10 марта 2024 года, стало известно, что скончалась популярная диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

Информация об этом поступила от близкого окружения Моргуновой.

"Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось, — заявила помощница Моргуновой. — Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!"

"Причина смерти - отрыв тромба", - сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.

"Я всегда говорила, не потому что она моя подруга, что она лучший диктор. Лучше не было и нет, и, наверное, не будет. И по профессионализму, и по грамотности, по голосу, по внешности, по всему. Очень хорошая подруга была, верная, преданная. Для меня это очень тяжелая потеря", - добавила она.

Напомним, что в 2020 году в 52-летнем возрасте скончался единственный сын диктора Максим. Эта потеря сильно по ней ударила, из-за чего радиоведущая закрылась от мира и перестала появляться на публике.