Апфель стала знаменитою як колекціонер модного одягу та прикрас. Вона знімалася для брендів MAC Cosmetics та Le Bon Marché.

Стало відомо, що 1 березня у США у віці 102 років померла Айріс Апфель – американський колекціонер, дизайнер інтер'єрів, блогер, яку називали іконою моди.

Насамперед Айріс стала відома своїм екстравагантним стилем в одязі – великі круглі окуляри, великі намисто, яскраві тканини.

Сумну новину повідомила The Guardian у суботу її агент Лорі Сейл. На сторінці бізнес-леді в Instagram, на яку підписано 3 млн фоловерів, також з'явилося повідомлення.

"Айріс Апфель. 29 серпня, 1921 – 1 березня, 2024", – сказано у підписі.

"У неї було довге життя, але його справді не вистачатиме! Справжнє світло в цьому темному світі", - відреагували передплатники.

Причини смерті не називаються, тільки відомо, що Айріс померла у своєму будинку в Палм-Біч (штат Флорида, США).

Сейл зазначила, що Апфель завжди мав "ненаситне бажання працювати", а сама вона "бачила світ через унікальні лінзи, прикрашені величезною незвичайною оправою, яка сиділа у неї на носі".

За словами помічниці, Апфель через свої лінзи сприймала світ "як калейдоскоп квітів, полотно візерунків і принтів, її художній погляд перетворював звичайне на незвичайне, а здатність поєднувати нетрадиційне з елегантним була нічим іншим, як чаклунством".

"Ти опанувала мистецтво жити. Дякую тобі за твою енергію та натхнення", - написав американський співак Ленні Кравіц.

Айріс Апфель народилася 29 серпня 1921 року в Квінсі, штат Нью-Йорк у сім'ї Семюеля Баррела. Навчалася вона у Нью-Йоркському університеті, де вивчала історію мистецтв, та в Університеті Вісконсіна, де вивчала мистецтво.

У 1948 році Айріс вийшла заміж за Карла Апфеля, спеціаліста з реклами. Разом вони прожили 67 років, дітей не мали. Карл Апфель помер у 2015 році у віці 100 років.

У 1950 році Апфель разом із чоловіком заснували текстильну фірму Old World Weavers, яка виробляла тканини, які були копіями різних вінтажних матеріалів. Серед клієнтів дизайнера були засновниця Este Lauder Есте Лаудер та шведська та американська актриса Грета Гарбо.

Крім того, компанія співпрацювала з Білим домом та виконувала замовлення для дев'яти президентів США. У 90-х Апфель продала фірму.

Апфель здобула популярність після виставки власного гардеробу в музеї Метрополітен у 2005 році в Нью-Йорку. Це була перша в історії музею виставка, присвячена одягу непрофесійного дизайнера. Куратор музею описував будинок Айріс як "ряди та ряди шаф, доверху набитих речами".

2011 року косметичний гігант MAC випустив колекцію на честь Апфель. 2013-го The Guardian включила її в топ наймодніших жінок після 50. Про неї також вийшов документальний фільм Iris, а Mattel зробила ляльку Барбі у вигляді Айріс.

У 97 років Апфель стала професійною моделлю, уклавши перший у житті контракт із модельним агентством. Сама себе вона називала "випадковою іконою" стилю.

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