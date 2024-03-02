Автор одного з найпопулярніших у Мережі треків "Dance You Outta My Head" Кет Дженіс померла від раку.

Стало відомо, що 29 лютого померла відома американська співачка Кетрін Дженіс Іпсан, яка майже два роки боролася із раком. Останніми днями свого життя Кейт провела в Аннандейлі.

У співачки залишився 7-річний син Лорен, за яким тепер наглядатиме її брат. У січні цього року 31-річна Кет Дженіс заявила, що весь прибуток від релізу її останнього треку Dance You Outta My Head перейде саме хлопчику.

Так, завдяки активності людей у ​​соцмережах пісня набрала популярності на стрімінгових платформах у короткий термін. Під енергійну музику вона заспівала про "танці на межі катастрофи". 22 січня Дженіс казала, що досягла сьомого місця у світовому чарті iTunes.

Сумну новину про смерть знаменитості повідомили рідні жінки на її сторінці у Instagram.

"Цього ранку, з дому свого дитинства і в оточенні люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світ і любов свого небесного Творця", - написав брат Кіт.

Він також подякував усім шанувальникам, які підтримали співачку у її творчості.

Коли відбудеться прощання, поки не відомо.

Нагадаємо, що про свою складну хворобу Кет Дженіс розповіла у березні 2022 року, коли лікарі виявили у співачки новоутворення в області шиї. Співаці зробили операцію та проводили хіміотерапію – вона розповідала про свою боротьбу із хворобою у соцмережах.

Вже влітку їй стало краще, і вона була в ремісії. Проте через рік, у червні 2023 року, хвороба повернулася, але цього разу рак уразив її легені.

А на початку 2024 стало відомо, що лікарі з жалем повідомили, що Кейт залишилося жити кілька місяців. Так, лише за 1 ніч пухлин стало втричі більше. Кет відвезли до відділення інтенсивної терапії, адже вона вже самостійно не дихала.

Водночас, після того, як співачка дізналася про свій діагноз, вона ще встигла записати новий альбом Modern Medicine.

Вже відомо, що сторінку Кет у соцмережах продовжуватиме вести її брат CUBBY. Він також займеться всіма справами, пов'язаними з творчістю сестри: близькі розповіли, що Кет залишив кілька треків, які будуть випущені пізніше.

Читайте також:

Шанувальники досі не вірять: не стало зірки фільму "Дальнобійники"

Ці фільми пам'ятає кожен із нас: не стало легендарного актора, серце зупинилося на лайнері

Вона була іконою стилю: обірвалося життя найкрасивішої актриси світового кіно

Ці фільми дивилися цілими сім'ями: не стало легендарного актора та коміка