Автор одного из самых популярных в Сети треков "Dance You Outta My Head" Кэт Дженис скончалась от рака.

Стало известно, что 29 февраля умерла известная американская певица Кэтрин Дженис Ипсан, которая почти два года боролась с раком. Последние дни своей жизни Кейт провела в Аннандейле.

У певицы остался 7-летний сын Лорен, за которым теперь будет присматривать ее брат. В январе этого года 31-летняя Кэт Дженис заявила, что вся прибыль от релиза ее последнего трека "Dance You Outta My Head" перейдет именно мальчику.

Так, благодаря активности людей в соцсетях песня набрала популярность на стриминговых платформах в короткие сроки. Под энергичную музыку она спела о "танцах на грани катастрофы". 22 января Дженис говорила, что достигла седьмого места в мировом чарте iTunes.

Печальную новость о смерти знаменитости сообщили родные женщины на ее странице в Instagram.

"Этим утром, из дома своего детства и в окружении любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного Творца", — написал брат Кот.

Он также поблагодарил всех поклонников, которые поддержали певицу в ее творчестве.

Когда состоится прощание пока не известно.

Напомним, что о своей сложной болезни Кэт Дженис рассказала в марте 2022 года, когда врачи обнаружили у певицы новообразование в области шеи. Певице сделали операцию и проводили химиотерапию - она рассказывала о своей борьбе с болезнью в соцсетях.

Уже летом ей стало лучше и она была в ремиссии. Однако через год, в июне 2023 года, болезнь вернулась, но на этот раз рак поразил ее легкие.

А в начале 2024 года стало известно, что врачи с прискорбием сообщили, что Кейт осталось жить несколько месяцев. Так, всего за 1 ночь опухолей стало втрое больше. Кэт отвезли в отделение интенсивной терапии, ведь она уже самостоятельно не дышала.

Вместе с тем, после того, как певица узнала о своем диагнозе она еще успела записать новый альбом Modern Medicine.

Уже известно, что страницу Кэт в соцсетях продолжит вести ее брат CUBBY. Он также займется всеми делами, связанными с творчеством сестры: близкие рассказали, что у Кэт осталось несколько треков, которые будут выпущены позже.

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