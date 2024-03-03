Апфель стала знаменитой как коллекционер модной одежды и украшений. Она снималась для брендов MAC Cosmetics и Le Bon Marché.

Стало известно, что 1 марта в США в возрасте 102 лет умерла Айрис Апфель – американский коллекционер, дизайнер интерьеров, блогер, которую называли иконой моды.

В первую очередь Айрис стала известна своим экстравагантным стилем в одежде – большие круглые очки, крупные бусы, яркие ткани.

Печальную новость сообщила The Guardian в субботу ее агент Лори Сейл. На странице бизнес-леди в Instagram, на которую подписано 3 млн фолловеров, тоже появилось сообщение.

"Айрис Апфель. 29 августа, 1921 – 1 марта, 2024", – сказано в подписи.

"У нее была долгая жизнь, но ее действительно будет не хватать! Настоящий свет в этом темном мире", – отреагировали подписчики.

Причины смерти не называются, только известно, что Айрис умерла в своем доме в Палм-Бич (штат Флорида, США).

Сейл отметила, что у Апфель всегда было "ненасытное желание работать", а сама она "видела мир через уникальные линзы, украшенные огромной необычной оправой, которая сидела у нее на носу".

По словам помощницы, Апфель через свои линзы воспринимала мир "как калейдоскоп цветов, полотно узоров и принтов, ее художественный взгляд превращал обыденное в необычное, а способность сочетать нетрадиционное с элегантным была ничем иным, как волшебством".

"Ты овладела искусством жить. Спасибо тебе за твою энергию и вдохновение", – написал американский певец Ленни Кравиц.

Айрис Апфель родилась 29 августа 1921 года в Квинсе, штат Нью-Йорк в семье Сэмюэля Баррела. Училась она в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Университете Висконсина, где изучала искусство.

В 1948 году Айрис вышла замуж за Карла Апфеля, специалиста по рекламе. Вместе они прожили 67 лет, детей у них не было. Карл Апфель умер в 2015 году в возрасте 100 лет.

В 1950 году Апфель вместе с мужем основали текстильную фирму Old World Weavers, которая производила ткани, являвшиеся копиями различных винтажных материалов. Среди клиентов дизайнера были основательница Este Lauder Эсте Лаудер и шведская и американская актриса Грета Гарбо.

Кроме того, компания сотрудничала с Белым домом и выполняла заказы для девяти президентов США. В 90-е Апфель продала фирму.

Апфель получила известность после выставки собственного гардероба в музее Метрополитен в 2005 году в Нью-Йорке. Это была первая в истории музея выставка, посвященная одежде непрофессионального дизайнера. Куратор музея описывал дом Айрис как "ряды и ряды шкафов, доверху набитых вещами".

В 2011 году косметический гигант MAC выпустил коллекцию в честь Апфель. В 2013-м The Guardian включила ее в топ самых модных женщин после 50. Про нее также вышел документальный фильм Iris, а Mattel сделала куклу Барби в виде Айрис.

В 97 лет Апфель стала профессиональной моделью, заключив первый в жизни контракт с модельным агентством. Сама себя она называла "случайной иконой" стиля.

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