В возрасте 68 лет умер Акира Торияма — создатель одного из самых популярных японских комиксов в стиле манга Dragon Ball ("Жемчуг дракона").

Стало известно, что в Японии умер художник Акира Торияма, который создал знаменитую серию комиксов Dragon ball. Ему было 68 лет.

Информация о трагедии появилась на официальном сайте аниме-студии Bird Studio, основателем которой является Торияма.

"Это является прискорбным, так как было много проектов, к которым Торияма питал страсть, и много вещей, которые он хотел закончить", — сказано в сообщении.

Известно, что Торияма умер 1 марта, однако общественности об этом сообщили только 8 марта 2024 года.

Культовый автор и художник скончался от острой субдуральной гематомы (серьезное заболевание, при котором кровь скапливается между черепом и поверхностью мозга). Как правило, она возникает при тяжелой черепно-мозговой травме.

Коллеги художника сообщили, что похороны прошли в присутствии только членов его семьи и очень малого количества родственников, следуя пожеланиям покойного. Фанатов попросили воздержаться от посещения похорон, отправки цветов, подарков или любых других подношений.

Акира Торияма родился 5 апреля 1955 года в городе Киесу японской префектуры Айти. В 1974 году он окончил ремесленное училище на отделении дизайна, через три года устроился работать художником в издательстве Shueisha. В 1978 году он дебютировал с работой "Волшебный остров" в журнале Shonen Jump.

Помимо Dragon Ball, Торияма также известен по работе над мангой Dr. Slump и SAND LAND. Кроме того, художник принимал участие в разработке видеоигр. Так, его рисунки можно увидеть в таких франшизах, как Dragon Quest и Chrono Trigger.

Что такое Dragon ball

Манга Dragon Ball, которую в переводе называют "Жемчуг дракона", вышла в 1984 году. Комикс имел огромный успех. Еще бы, к 2007 году было продано более 150 миллионов копий манги.

Кроме того, по ней снято три аниме-сериала, около 20 фильмов и сделано множество видеоигр. Полнометражный фильм вышел в 2009 году.

Главный герой легендарной манги — мальчик по имени Сон Гоку, который учится боевым искусствам и ищет по всему миру семь предметов, известных как "Жемчуг дракона". С их помощью он защищает Землю от пришельцев-гуманоидов.

Для многих подростков, полюбивших эти комиксы, приключения Сон Гоку стали отражением их собственного взросления и борьбы с неуверенностью в себе, говорят критики.

Согласно опросу, проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии, история Ториямы заняла третье место среди лучшей манги всех времен.

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