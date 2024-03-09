Кінострічки цього актора знають мільйони людей, а його раптова смерть у віці 54 років залишається загадкою навіть для близьких.

Стало відомо, що кіно- та театральна індустрія сумує за втратою відомого актора Георгія Ніколаєва, який залишив цей світ у віці 54 років у своїй квартирі.

Дана новина новина, передана другом Миколаєва Анатолієм Краснопівцевим, стала відомою після того, як актор припинив спілкування, що спонукало його родину висловити певний неспокій.

Під час розтину квартири Георгія Ніколаєва було виявлено бездиханне тіло актора. Як відомо, обставини його смерті наразі з'ясовуються.

Точний час цієї події залишається невідомим, залишивши сім'ю та друзів у великому розладі та здивуванні. Анатолій Краснопівцев розповів, що Георгія поховають у його рідному місті.

Свій акторський шлях Георгій Ніколаєв розпочав у театрах свого рідного міста. З 2019 року він працював у ТЮГу та активно займаючись кіно- та телепроектами.

Важливо відзначити, що він отримав визнання завдяки своїм ролям у кримінальних та детективних стрічках, у тому числі в гучному серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".

"Коли трапилася ця трагедія - теж поки що невідомо. Сім'я ховатиме Георгія у Петрозаводську", - повідомляє Краснопівцев.

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