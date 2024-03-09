Киноленты этого актера знают миллионы людей, а его внезапная кончина в возрасте 54-х лет остается загадкой даже для близких.

Стало известно, что кино- и театральная индустрия скорбит о потере известного актера Георгия Николаева, который покинул этот мир в возрасте 54 лет в своей квартире.

Данная новость новость, переданная другом Николаева Анатолием Краснопивцевым, стала известна после того, как актер прекратил общение, что побудило его семью выразить определенное беспокойство.

При вскрытии квартиры Георгия Николаева было обнаружено бездыханное тело актера. Как известно, обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются.

Точное время этого события остается неизвестным, оставив семью и друзей в большом расстройстве и недоумении. Анатолий Краснопивцев рассказал, что Георгия похоронят в его родном городе.

Свой актерский путь Георгий Николаев начал в театрах своего родного города. С 2019 года он работал в ТЮЗе и активно занимаясь кино- и телепроектами.

Важно отметить, что он получил признание благодаря своим ролям в криминальных и детективных лентах, в том числе в нашумевшем сериале «Улицы разбитых фонарей».

"Когда случилась эта трагедия - тоже пока неизвестно. Семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске", - сообщает Краснопивцев.

Читайте также:

Не стало звезды легендарного фильма "Спасти рядового Райана": его любили миллионы

Ее обожали миллионы: не стало легендарной иконы стиля и мировой моды

Ее называли иконой моды: не стало легендарного дизайнера и кумира миллионов