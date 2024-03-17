Марк Гарланд був приголомшений, коли побачив в одному літаку свого двійника, який мав таку саму зовнішність, одяг і навіть ім'я.

Є повір'я, що кожна людина у світі має сім двійників. При цьому з дитинства кожного з нас переконують, що людина – це унікальне поєднання безлічі індивідуальних ознак, які дісталися у спадок від батьків, тому на Землі можна зустріти людей зі схожими особами, але немає двох однакових особистостей. Проте часто з'являються в пресі розповіді про мешканців різних країн і континентів, не пов'язаних кровно, але які мають абсолютно ідентичну зовнішність.

Наприклад, днями 58-річний Марк Гарланд розповів South West News Service про дивовижну зустріч, яка відбулася 2 березня під час польоту з Лондона до Бангкока.

Так, водій автобуса, родом із Троубріджа, Великобританія випадково зустрів схожого на себе чоловіка з таким самим ім'ям, інтересами та кількістю дітей.

Марк Гарланд проходив реєстрацію на свій рейс до Таїланду, коли агенти на посадці з подивом сказали йому, що він уже зареєструвався.

У співробітників авіакомпанії пішло 40 хвилин на те, щоб з'ясувати, що квиток на один рейс купили дві особи з однаковими іменами та прізвищами. Таким чином, у залі очікування водій автобуса зустрівся з другим Марком Гарландом — 62-річним будівельником із села Уормлі, графство Глостершир.

Чоловіки були вражені неймовірною схожістю: збігалися і комплекція, і зачіски. Двійники здивувалися, коли усвідомили, що купили квитки на сусідні місця в літаку.

"Я був шокований тим, наскільки це дивно", - сказав молодший Марк, побачивши свого дублера в польоті. "Люди казали, що ми можемо бути братами. Я сказав: "Дивися, я Марк Гарланд", показуючи йому свій паспорт, і він почав сміятися, відкрив свій паспорт і показав мені своє ім'я".

Потім вони жартома почали звинувачувати один одного в тому, що створили так багато "проблем".

Старший Марк був також приголомшений цією зустріччю, вигукуючи: "Це було божевілля - я ніколи не бачив нічого подібного. Я підходжу до столу і бачу хлопця, який виглядає так само, як я, але він трохи більше за мене", - сказав будівельник, раніше чим зухвало пожартувати. "Я красивіша".

Як виявилося, молодший і старший Марк випадково вирішили поїхати до Таїланду на канікули на чотири та три тижні відповідно.

Протягом 11 години польоту двійники спілкувалися та з'ясували, що мають багато спільного. Виявляється, ці двоє жили всього за 15 хвилин їзди і раніше несвідомо перетиналися.

"Я водій автобуса, і Марк сказав, що іноді користується моїм автобусом", – сказав Марк.

Крім того, обидва чоловіки мали по чотири дитини, хоча водій автобуса Марк ніколи не був одружений, а будівельник Марк був розлучений.

Вони навіть знали деяких із тих самих людей. "Один із моїх колег знає його і ходить з ним у паб", - сказав молодший Марк.

І, звичайно ж, обидва чоловіки обожнюють Таїланд, кожен із них відвідував цей рай Південно-Східної Азії десятки разів.

"Я сказав йому, що був там 13 разів, а він сказав мені, що був 83 рази", - сказав старший Марк.

До кінця польоту пара стала настільки нерозлучною, що Марк-молодший "трохи подрімав у нього на плечі".

Тепер обидва Марки вважають, що це початок постійного зв'язку. "Ця випадкова зустріч зробила мене щасливою", - сказав водій автобуса, який планує підтримувати зв'язок зі своїм старшим колегою та зустрітися за кухлем пива у Таїланді.

"Я знайшов друга на все життя", – підтримав старший Марк.

"Знаходити схожих на себе людей дуже дивно, — міркує співвласник сайту Twin Strangers Ним Джині. — Це лякає, захоплює і в той же час дає їжу для роздумів. Деколи ти живеш з чіткою впевненістю у своїй унікальності. А потім ти дивишся на людину, який виглядає як твоя копія, і раптом розумієш, що ти не настільки унікальний, як здавалося раніше.

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