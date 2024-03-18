У США народилося рідкісне теля з двома обличчями. У тварини чотири ока, два носи, два роти та два вуха.

Ніхто не заперечуватиме, що можливості природи безмежні і нескінченні. І справді, іноді природа створює такі чудеса та аномалії , які не може створити жодна людина на світі. Наприклад, час від часу світ вражають новини про народження неймовірних двоголових тварин або тих, хто не має якоїсь частини тіла. Здебільшого такі мутанти відразу ж помирають, але є й такі, що живуть цілком нормальним життям. Черговий випадок стався у США.

Так, стало відомо, що в штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома особами. У тварини чотири очі, два носи, два роти та два вуха. Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

Про це пише Associated Press.

Зараз теля близько двох тижнів. В даний час теля Deux Face має занадто слабкі ноги і не може рухатися самостійно. Крім того, через вроджену аномалію тварині важко підняти голову. А щоб Deux Face не турбувати, журналістів та бажаючих побачити "примху природи" наживо не пускають до неї в гості.

Власник ферми, де зафіксовано випадок аномалії, Дон Бро назвав дивом те, що теля з двома особами народилося живим. Ще б пак, за статистикою більшість телят з поліцефалією народжуються мертвими – ймовірність становить 1 до 400 мільйонів. І лише деякі з таких тварин живуть по кілька годин чи днів.

"Їй важко підняти голову, але вона тримає її все більше і більше, оскільки стає сильнішою. ​​Вона ще не може стояти самостійно. Ми годуємо її з пляшечки з самого початку. Не схоже, що вона страждає або відчуває біль. Ми постійно спостерігаємо за нею. . Вона подолала багато труднощів, але лише час покаже її подальшу долю. Ми сподіваємося на краще, проте готуємось до гіршого", - каже Дон Бро.

Іже відомо, що для підтримки Deux Face використовується стропа, поки вона працює над розвитком м'язів ніг. В останньому повідомленні від сім'ї Бро йдеться, що вони "вивели її на вулицю, щоб вона трохи позасмагала та поспілкувалася з іншими коровами".

Посилання:

Поліцефалія – результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів.

Стан характеризується наявністю кількох голів.

Поліцефалія в більшості випадків зустрічається у рептилій – особливо у змій та черепах.

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