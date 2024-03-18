Астрологи назвали два знаки Зодіаку, які вже найближчим часом можуть просунутися кар'єрними сходами. За словами експертів, начальство нарешті оцінить їхні старання та працю та винагородить за це.

Астрологи запевняють, що добрі та погані часи в кар'єрі кожної людини залежать не так від її працьовитості, як від становища планет під час їхнього транзиту.

І справді, весна обіцяти бути багатою на події, оскільки саме в березні на всіх нас чекає інгресія Сонця на знак Овна, яка змінить філософську і дещо невизначену енергію Риб на активну і сміливу енергію чистого Сонця. Такі зміни активізують у людях фізичну силу, енергійність, впертість, вміння по-дитячому радіти, відкрито приймати будь-які труднощі, виявляючи нехитру і чесність.

А ось місячне затемнення наприкінці березня у знаку Терезів змусить багатьох змістити акценти на партнерські відносини, чи то союзи однодумців, ділові чи шлюбні відносини. Стане актуальним перегляд багатьох існуючих альянсів, розриви зв'язків і об'єднань, що вже зжили себе, а також створення нових — більш перспективних, на інших підставах та ідеях.

Стало відомо, на які знаки Зодіаку небесні світила цієї весни матимуть особливий вплив, що сприятиме стрімкому зростанню у професійній сфері, підвищенню зарплати та появі нових можливостей для працевлаштування.

Близнюки

Близнюки можуть завершити всі проекти, над якими працювали тривалий час. Звичайно, це не залишиться непоміченим, тому вже зовсім скоро у вас може відбутися розмова з керівництвом.

Крім того, представникам цього знака потрібно буде приймати непрості рішення, що іноді йдуть у розріз з минулими життєвими установками. Цікаво те, що результати змін, що почалися, повністю залежатимуть від самих Близнюків, від обраної ними позиції, моральних переконань чи інтелекту.

До речі, до кінця року біля Близнюків може з'явитися людина, чиє розташування призведе до нових можливостей.

Скорпіон

Зірки передбачають, що народжені під цим знаком навесні 2024 року зможуть отримати кілька джерел прибутку, прискорити розвиток власного бізнесу та зробити вдалі інвестиції у нові проекти. Під впливом Юпітера Скорпіони матимуть підвищення на поточній роботі. Варто бути готовими до того, що навантаження також зросте, але підвищення зарплати гарантовано.

Найбільш вдалим місяцем у професійній сфері стане квітень. Саме тоді будуть найвищі шанси для просування на робочому місці та можливості отримати державну посаду.

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