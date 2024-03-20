Навіть незважаючи на скептику та гумор у соціальних мережах, мільярдер з Австралії налаштований дуже рішуче.

З'явилася дивовижна інформація, що проект корабля «Титанік II», який підтримує австралійський гірничодобувний магнат Клайв Палмер, планується відправити в плавання в 2027 році з метою повторити знакову подорож. Про це пише "dailystar".

Однак, незважаючи на затримки та скептицизм, Палмер, як і раніше, прихильний до проекту, стверджуючи, що «Титанік II» буде «набагато кращим за оригінал».

Важливо відзначити, що спочатку планувалося розпочати будівництво у 2016 році, проте проект зіткнувся з невдачами, зокрема із затримками, пов'язаними з пандемією Covid-19. Однак мільярдер з Австралії наполягає на тому, що має фінансові кошти для реалізації проекту, стверджуючи, що він міг би побудувати Титанік «10 разів заново».

Хоча деякі користувачі соціальних мереж висловили скептицизм та гумор щодо проекту багатого Палмера, це його не налякало.

Також повідомляється, що пропонований корабель, розрахований на 2500 пасажирів, викликав інтерес мільйонів людей.

Ще є відомості про те, що запланований рейс «Титаніка ІІ» повторюватиме маршрут оригінального суперкорабля — із Саутгемптона до Нью-Йорка. Незважаючи на труднощі та критику, Палмер сповнений рішучості втілити своє бачення «Титаніка II» у реальність.

"Тепер у мене більше грошей. Тож я міг би зробити "Титанік". Я зроблю це", - заявив він.

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