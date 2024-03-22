З жінок вийшли б найкращі детективи в історії: особливо якщо ми говоримо про розслідування любовних справ.

Кожна жінка знає, що зраду чоловіка можна легко викрити, якщо знати про головні ознаки, що вказують на невірність партнера. Наприклад, на стосунки на стороні можуть вказувати часті вечірні дзвінки або те, що чоловік почав незвично уважно ставитись до бажань та прохань дружини. А нещодавно стало відомо, що вивести чоловіка "на чисту воду" допоміг мобільний додаток.

Так, у TikTok став вірусним ролик від користувача Меган МакГі, яка виявила невірність свого нині вже екс-чоловіка завдяки додатку для трекінгу бігу Strava.

Меган та її колишній чоловік активно захоплювалися бігом займалася спортом, використовуючи програму Strava. Ця мобільна програма, оснащена функціями соціальної мережі, дозволяє фіксувати маршрути пробіжок, щоб потім мати можливість ділитися ними з друзями.

Якось дівчина відкрила додаток і помітила, що її чоловік під час пробіжки регулярно припиняв біг на тій самій відстані за півмилі від точки старту, біля будинку невідомої дами, а потім повертався до себе.

Слідство за допомогою друзів підтвердило підозри Меган про існування "тої самої" розлучниці.

У відгуках на відео, інші користувачі також поділилися своїм досвідом розкриття невірності завдяки інтернет-сервісам.

Одна з передплатниць МакГі написала, що розкрила зраду колишнього, коли власник квартири на Airbnb залишив відгук, де згадав її хлопця та Марту як ідеальних гостей, хоча насправді її звали інакше.

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