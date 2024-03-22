Вже зовсім скоро, а саме 25 березня 2024 очікується місячне затемнення . У цей час, зазвичай, завжди відчувається брак емоцій, складності прояви інтуїції, спустошеність внутрішнього світу. Астрологи рекомендують вже за 3-4 дні до події по можливості берегти енергію. Не варто призначати ділові зустрічі, робити інвестиції, розпочинати довгострокові подорожі. Що ж до особистого життя, то рекомендується дотримуватися розсудливості та холоднокровності, адже зайві емоції можуть принести розчарування або призвести до сварки. Особливо це торкнеться трьох знаків Зодіаку.

Отже, з 18 березня 2024 року людство увійшло в затемнений період. Астрологи кажуть, що це дуже напружена і турбулентна точка, коли емоції людини стають надто сильними, у результаті тримати марку багатьом виявляється не під силу. Саме тому в Повний місяць люди дуже часто скидають маски і демонструють те, чим наповнені.

Овен

Цього тижня Овни можуть конфліктувати у площині, де вони мають значний вплив — це може бути, наприклад, робота. Так, хтось із їхніх колег, керівництва чи партнерів не сприйматиме думку Овна так, як йому хотілося б. Це стане причиною для сварки, і приводом для особистих образ. Карти таро радять слухати внутрішній голос та намагатися уникати імпульсивних рішень.

Телець

Тельці будуть дуже незадоволені різкою зміною обставин. Взагалі зміна планів — це те, що змушує представників цього знака Зодіаку серйозно нервувати, адже вони не люблять залишати зону комфорту.

Терези

Терези можуть опинитися в центрі скандалу через якісь плітки, інтриги, непорозуміння. Найімовірніше, конфлікт буде пов'язаний із сімейними стосунками — не зможете домовитися з партнером, зачепите стару рану у спілкуванні з батьками, дітьми тощо. Карти таро радять не забувати про те, що всі неприємності згодом проходять, а ось неприємний осад від різких слів може залишатись надовго. Тому навіть якщо ви дуже злі чи скривджені, не слід говорити неприємні речі своїм близьким.

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