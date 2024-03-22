Ця унікальна подія сталася після того, як жінка майже 20 років відпрацювала на станції.

Рехан Мерілебон Хаваджа, віддана залізнична робітниця з Лондона, вирішила відзначити своє майже двадцятилітнє перебування на станції Мерілебон.

Так, вона так закохана у станцію, що взяла собі ім'я на її честь. Таким чином вона підкреслила глибоку прихильність до станції, на якій вона провела більшу частину своєї кар'єри.

Її нове ім'я дуже схоже на «Мері», ім'я, яке вона так любила, що думала взяти його собі. Почавши свій шлях працівником на Chiltern Railways, Рехан з того часу обіймала різні посади, у тому числі диспетчера, бригадира та начальника станції. Зараз вона працює менеджером з безпеки в мережі, але особливе місце у її серці займає станція Мерілебон.

Коли радіостанція відзначила своє 125-річчя, Рехан вважала за доцільне й надалі підтримувати свій зв'язок із Чілтерном, оскільки вона наближається до свого 20-річного ювілею.

Описуючи станцію як щось більше, ніж цегла і розчин, вона висловила свою глибоку близькість.

«Чим більше я досліджувала її за час мого перебування тут, тим більше закохувалась у неї. Я дійсно почуваюся тут як удома далеко від свого житла», - сказала жінка.

Незважаючи на свої скромні розміри, станція Мерілебон має унікальну чарівність, що характеризується теплотою та гостинністю — почуття, яке Рехан глибоко цінує.

Вона подякувала відданим своїй справі співробітникам станції за їх непохитну прихильність та гостинну атмосферу, яку вони створюють.

На ознаменування ювілею біля входу на Хервуд-авеню також були представлені інсталяції сучасного мистецтва, які доповнили багату історію та яскраву атмосферу станції.

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