Стало відомо, що у віці 88 років помер відомий американський актор М. Еммет Уолш. Він був найбільш відомий по сай-фаю "Той, що біжить по лезу" Рідлі Скотта і трилеру "Просто кров" братів Коен.

Майкл Еммет Уолш помер у лікарні міста Сент-Олбанс у штаті Вермонт. Трагедія сталася 19 березня, проте інформація про втрату поширилася лише тепер.

Актор помер від зупинки серця, не доживши кілька днів до 89-го дня народження.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на його агента Сенді Джозеф.

Майкл Еммет Волш народився 22 березня 1935 року в американському місті Огденсбург. У 1958 році він закінчив університет Кларксона, де отримав ступінь бакалавра ділового адміністрування. Незабаром після цього він переїхав до Нью-Йорка, де в 1969 році дебютував на Бродвеї разом з Аль Пачіно у виставі за п'єсою "Чи носить тигр краватка?".

Що ж до кар'єри в кіно, то вона почалася 1969-го року з фільму "Ресторан Еліс".

Далі були серіали "Маленька велика людина", "Втеча з планети мавп", "Все в сім'ї" (All in the Family) та "МакМіллан і дружина".

Однак найбільшу популярність актору принесли образи капітана поліції Брайанта у фантастичному нео-нуарі Рідлі Скотта і найманого вбивці Віссера в дебютному фільмі братів Коенів "Просто кров".

Серед ролей актора в кіно та драма "Звичайні люди" (Ordinary People) 1980 року, яка отримала чотири премії "Оскар" та п'ять премій "Золотий глобус".

Усього ж на рахунку Волша понад 200 ролей у фільмах і телевізійних проектах. Він вважався одним із найбільш затребуваних акторів другого плану в Голлівуді, а кінокритики визнавали, що будь-яка стрічка, до якої був причетний Майкл, зазвичай мала успіх.

Крім того, Уолш працював актором озвучування, з'явився у кількох бродвейських постановках.

У 1979 році він заснував освітній фонд, який надає стипендії студентам у Вермонті.

