13 березня на 69-му році життя померла радянська та російська актриса театру та кіно Ірина Щукіна. Причин смерті не розкриваються.

Стало відомо, що на 69-му році життя померла відома радянська та російська актриса театру та кіно Ірина Щукіна. Свого часу вона зіграла Мальвіну у "Золотому ключику".

У неї залишився син Олександр Сальник, він артист у театрі "Ленком Марка Захарова".

Про смерть актриси повідомив портал kino-teatr.ru, присвячений екранним та театральним мистецтвам.

Акторки не стало 13 березня, проте відомо про це стало значно пізніше. Причина смерті не уточнюється.

Щукіна народилася 22 травня 1955 року в Ярославлі. У віці 22 років закінчила Ярославське театральне училище. А ще через три роки стала актрисою Московського театру імені Ленінського комсомолу.

Саме на сцені "Ленкома" Ірина Щукіна виконала безліч ролей, що запам'ятовуються. Так, актриса грала в "Золотому ключику", виконавши роль Мальвіни, у постановці "Трубадур та його друзі", в "Тілі" за п'єсою Григорія Горіна, в "Зірці та смерті Хоакіна Мур'єти, "Гамлеті" Шекспіра, "Цар-рибі" Астаф'єва, "Мудреце" за п'єсою Олександра Островського та багатьох інших.

А ось популярність їй принесли ролі Лосєвої у фільмі "Букет фіалок" та бригадира Люсі Закурдаєвої у "Дикому хмелі", які зняв режисер Олег Бондарєв.

Окрім акторської діяльності, Щукіна також працювала референтом вечорів у Центральному Будинку актора імені Яблучкіної.

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