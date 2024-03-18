13 марта на 69-ом году жизни скончалась советская и русская актриса театра и кино Ирина Щукина. Причины смерти не раскрываются.

Стало известно, что на 69-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса театра и кино Ирина Щукина. В свое время она сыграла Мальвину в "Золотом ключике".

У неё остался сын Александр Сальник, он артист в театре "Ленком Марка Захарова".

О смерти актрисы сообщил портал kino-teatr.ru, посвященный экранным и театральным искусствам.

Актрисы не стало 13 марта, однако известно об этом стало значительно позже. Причина смерти не уточняется.

Щукина родилась 22 мая 1955 года в Ярославле. В возрасте 22 лет она окончила Ярославское театральное училище. А спустя еще три года стала актрисой Московского театра имени Ленинского комсомола.

Именно на сцене "Ленкома" Ирина Щукина исполнила множество запоминающихся ролей. Так, актриса играла в "Золотом ключике", исполнив роль Мальвины, в постановке "Трубадур и его друзья", в "Тиле" по пьесе Григория Горина, в "Звезде и смерти Хоакина Мурьеты, "Гамлете" Шекспира, "Царь-рыбе" Астафьева, "Мудреце" по пьесе Александра Островского и многих других.

А вот популярность ей принесли роли Лосевой в фильме "Букет фиалок" и бригадира Люси Закурдаевой в "Диком хмеле", которые снял режиссёр Олег Бондарёв.

Помимо актерской деятельности, Щукина также работала референтом вечеров в Центральном Доме актера имени Яблочкиной.

Читайте также:

Не стало звезды легендарного фильма "Спасти рядового Райана": его любили миллионы

Ее обожали миллионы: не стало легендарной иконы стиля и мировой моды

Ее называли иконой моды: не стало легендарного дизайнера и кумира миллионов