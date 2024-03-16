Еще и месяца не прошло, как знаменитый каскадер отметил свое 76-летие и вдруг его не стало.

Об этом мало кто задумывается, но практический каждый фильм – это игра не только актеров, но и каскадеров. Еще бы, эти отважные люди выполняют самую сложную и опасную работу в кадре. Одним из таких героев за кадром был Виктор Жердев.

Стало известно, что 13 марта умер каскадер, выполнявший трюки для самых кассовых советских кинофильмов. Речь идет о советском спортсмене и каскадере Викторе Жердеве. На момент кончины знаменитости было 76 лет.

Информация о смерти каскадера появилась в его профиле на портале "Кино-театр.ру". Правда, что стало причиной смерти Жердева не уточняется.

Подтвердили факт смерти и в Федерации дзюдо Москвы. Еще бы, тренерской деятельности Жердев посветил почти 60 лет. За это время он воспитал несколько поколений талантливых спортсменов, многие из них стали мастерами спорта, призерами первенств и чемпионатов, как российских, так и зарубежных.

"Чуткость, опыт и знания позволяли ему найти подход абсолютно к любому атлету", - отметили в некрологе.

В субботу, 16 марта, пройдет отпевание спортсмена. Его начнут в 11:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Похоронят Жердева в тот же день на Николо-Архангельском кладбище.

Виктор Эммануилович Жердев родился 20 февраля 1948 года.

Он с малых лет занимался разными видами спорта, однако в основном в сферу его интересов входили самбо и дзюдо. Спортсмен получил звание мастера спорта, стал заслуженным тренером России и судьей всероссийской категории.

Также он выступал за московский клуб "Динамо". Призер чемпионатов СССР (1969 и 1971 годов) в наилегчайшем весе. В 2004-2012 годах Виктор Жердев входил в тренерский штаб сборной команды России.

Что же касается кинематографа, то впервые Виктор Жердев появился на экране в 1966 году. Именно тогда у Виктора Жердева началась любовь к кинематографу.

Кстати, стоит отметить, что в кино Виктор Жердев пришел не просто так. Все дело в том, что во время учебы это был отличный способ заработать - за 8 часов съемочного дня спортсмены зарабатывали по 10 рублей.

"Нас спортсменов-самбистов наши тренеры часто приглашали на трюковые съемки, где мы падали и дрались, за что получали очень не лишние 10 рублей за 8 часов съемочного дня. Правда не всем удавалось тогда освободиться с основного места работы… Потом Витя Жердев стал знаменитым тренером по самбо и дзюдо, но работу в кино всегда вспоминал с грустной улыбкой, ведь многие получали травмы", - рассказал в соцсетях друг усопшего Николай Ващилин из Санкт-Петербурга.

В итоге Виктор Жердев принял участие во всех фильмах знаменитой трилогии Эдмонда Кеосаяна, в которую вошли следующие фильмы: "Неуловимые мстители" (1966), "Новые приключения неуловимых" (1968), "Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые" (1971). Каскадер не указан в титрах, однако он выполнял сложные трюки, которых довольно много в этих приключенческих кинолентах.

Также каскадер принимал участие в фильме Леонида Гайдая "12 стульев" (1971).

А еще в портфолио Жердева -"Фронт без флангов", "Красная площадь", "Бег".

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