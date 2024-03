Стало известно, чтов возрасте 88 лет скончался известный американский актёр М. Эммет Уолш. Он был наиболее известен по сай-фаю "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта и триллеру "Просто кровь" братьев Коэн.

Майкл Эммет Уолш умер в больнице города Сент-Олбанс в штате Вермонт. Трагедия случилась 19 марта, однако информация об утрате распространилась только теперь.

Актер скончался от остановки сердца, не дожив несколько дней до 89-го дня рождения.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его агента Сэнди Джозеф.

Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в американском городе Огденсбург. В 1958 году он окончил Кларксонский университет, где получил степень бакалавра делового администрирования. Вскоре после этого он переехал в Нью-Йорк, где в 1969 году дебютировал на Бродвее вместе с Аль Пачино в спектакле по пьесе "Носит ли тигр галстук?".

Что же касается карьеры в кино, то она началась в 1969-м году с фильма "Ресторан Элис".

Далее были сериалы "Маленький большой человек", "Бегство с планеты обезьян", "Все в семье" (All in the Family) и "МакМиллан и жена".

Однако наибольшую известность актеру принесли образы капитана полиции Брайанта в фантастическом нео-нуаре "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта и наемного убийцы Виссера в дебютном фильме братьев Коэнов "Просто кровь".

Среди ролей актера в кино и драма "Обыкновенные люди" (Ordinary People) 1980 года, получившая четыре премии "Оскар" и пять премий "Золотой глобус".

Всего же на счету у Уолша более 200 ролей в фильмах и телевизионных проектах. Он считался одним из самых востребованных актеров второго плана в Голливуде, а кинокритики признавали, что любая лента, к которой был причастен Майкл обычно имела успех.

Кроме того, Уолш работал актером озвучивания, появился в нескольких бродвейских постановках.

В 1979 году он основал образовательный фонд, предоставляющий стипендии студентам в Вермонте.

