Стало известно, что вечером 15 марта в больнице умер советский и российский актер театра и кино, писатель Александр Ширвиндт. На момент смерти народному артисту РСФСР было 89 лет.
О смерти актера сообщил сын Ширвиндта.
19 июля 2024 года актеру, который поддержал аннексию Россией Крыма, и "тосковал по Одессе и Киеву" могло бы исполниться 90 лет.
Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. Еще бы, в 2019 году он перенес операцию по установке кардиостимулятора. В 2020 актер перенес пневмонию на фоне ковида, а летом 2022 года Ширвиндту диагностировали стенокардию. Тогда врачи скорой помощи застали народного артиста задыхающимся в своем загородном доме под Истрой перед днем рождения.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. Далее он играл в театрах Ленком, Московском драмтеатре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры, а еще преподавал в Щукинском училище.
Помимо актерской карьеры, Ширвиндт был известен своими режиссерскими и сценарными работами в театре.
А еще Александр Ширвиндт был ведущим многих советских телепередач, таких как "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Театральная гостиная".
В 1982 году Ширвиндт получил звание Народного артиста СССР.
На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт оставил эту должность и стал президентом театра.
Отметим, что Александр Ширвиндт после 2014 года неоднократно ездил с гастролями в оккупированный Крым - он не признавал полуостров "ни русским, ни украинским".
Не удивительно, что после такого, украинское руководство запретило Ширвиндту посещать страну, где родились его родители. Он был расстроен из-за того, что не может поехать в Одессу, где родилась его мать, а также в Харьков, где проживал папа актера.
"А оказалось, что я сволочь... Не могу приехать на родину родителей", – говорил артист в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году.
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