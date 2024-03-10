У віці 68 років помер Акіра Торіяма - творець одного з найпопулярніших японських коміксів у стилі манга Dragon Ball ("Перли дракона").

Стало відомо, що у Японії помер художник Акіра Торіяма, який створив знамениту серію коміксів Dragon ball. Йому було 68 років.

Інформація про трагедію з'явилася на офіційному сайті аніме-студії Bird Studio, засновником якої є Торіяма.

"Це є сумним, оскільки було багато проектів, до яких Торіяма мав пристрасть, і багато речей, які він хотів закінчити", - сказано у повідомленні.

Відомо, що Торіяма помер 1 березня, проте громадськості про це повідомили лише 8 березня 2024 року.

Культовий автор і художник помер від гострої субдуральної гематоми (серйозне захворювання, при якому кров накопичується між черепом та поверхнею мозку). Як правило, вона виникає при тяжкій черепно-мозковій травмі.

Колеги художника повідомили, що похорон пройшов у присутності лише членів його сім'ї та дуже малої кількості родичів, дотримуючись побажань покійного. Фанатів попросили утриматися від відвідування похорону, відправлення квітів, подарунків чи будь-яких інших дарів.

Акіра Торіяма народився 5 квітня 1955 року в місті Кієсу японської префектури Айті. 1974 року він закінчив ремісниче училище на відділенні дизайну, через три роки влаштувався працювати художником у видавництві Shueisha. У 1978 році він дебютував із роботою "Чарівний острів" у журналі Shonen Jump.

Крім Dragon Ball Торіяма також відомий по роботі над мангою Dr. Slump та SAND LAND. Крім того, художник брав участь у розробці відеоігор. Так, його малюнки можна побачити у таких франшизах, як Dragon Quest та Chrono Trigger.

Що таке Dragon ball

Манга Dragon Ball, яку в перекладі називають "Перли дракона", вийшла 1984 року. Комікс мав величезний успіх. Ще б пак, до 2007 року було продано понад 150 мільйонів копій манги.

Крім того, по ній знято три аніме-серіали, близько 20 фільмів і зроблено безліч відеоігор. Повнометражний фільм вийшов 2009 року.

Головний герой легендарної манги - хлопчик на ім'я Сон Гоку, який навчається бойовим мистецтвам та шукає по всьому світу сім предметів, відомих як "Перли дракона". З їхньою допомогою він захищає Землю від прибульців-гуманоїдів.

Для багатьох підлітків, які полюбили ці комікси, пригоди Сон Гоку стали відображенням їхнього власного дорослішання та боротьби з невпевненістю у собі, кажуть критики.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2007 році Міністерством культури Японії, історія Торіами зайняла третє місце серед кращої манги всіх часів.

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