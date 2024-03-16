Если верить статистике, то все, кто провел свое детство в СССР, мечтали в детстве стать актерами, врачами или учителями. Алексей Четвертков, скорее всего, тоже мечтал о славе и овациям, однако в итоге стал следователем по особо важным делам и заместителем районного прокурора. И лишь участие в театральных постановках приносило ему истинное удовольствие.

И правда, Алексей Четвертков сорок лет участвовал в спектаклях народного театра "Глагол", возникшего в Ленинграде в 1971 году на базе политеха, а ныне работающего при Санкт-Петербургском университете Петра Великого.

13 марта 2024 года в народном театре "Глагол" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили, что актер Алексей Четвертков умер в возрасте 58 лет.

"Алексей был талантливым актером. Его роли - яркие, глубокие, умные, точные и запоминающиеся - принесли ему огромную и искреннюю любовь зрителей", — сказано на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Умер Алексей Четвертков. Мой младший Друг. Актер театра "Глагол". Горе. Горе. Горе", - написал в соцсети его коллега Константин Гершов.

Кроме того, информация об уходе артиста появилась в его профиле в базе агрегатора "Кино-театр.ру".

Стоит отметить, что Алексей Четвертков являлся одним из старейших актеров театра. Именно в "Глаголе" Алексей Четвертков сыграл роли, о которых мечтают многие профессионалы. Это Лопахин в "Вишневом саде", Гришка Отрепьев в "Борисе Годунове", Царь в "Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца".

Кроме того, он участвовал в таких спектаклях, как "Двенадцать с половиной влюбленных дураков", "Человек, у которого было сердце величиной с арбуз", "Три мушкетера" и многих других.

Что же касается кино, то Алексей Четвертков впервые вышел на съемочную площадку в 1987 году. Это был дебютный фильм "Взломщик" очень талантливого и рано ушедшего из жизни Валерия Огородникова по сценарию Валерия Приёмыхова. В фильме снимались музыканты Константин Кинчев и Олег Гаркуша, а также Петр Семак.

А еще Алексей Четвертков сыграл водителя автобуса в короткометражке "Дорога в Назарет" и сотрудника прокуратуры в сериале "Беглец" Петра Амелина.

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