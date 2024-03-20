Кеннет Митчелл снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых роль отца Кэрол Денверс в фильме Marvel "Капитан Марвел" (2019) и претендента на Олимпийские игры в фильме о хоккее "Чудо" (2004).

Стало известно, что после продолжительной болезни умер канадский актер Кеннет Митчелл. Мужчине было 49 лет.

Известно, что актер долгое время боролся с тяжелой болезнью. Так, в 2018-м знаменитости диагностировали заболевание центральной нервной системы – боковой амиотрофический склероз, более известное как болезнь Лу Герига. С годами состояние Кеннета Митчела ухудшалось и 24 февраля 2024 года он покинул этот мир.

Перед смертью он попросил, чтобы все его подарки были направлены на исследование БАС и на поддержку больных детей.

У Кеннета остались жена и дети.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление его семьи.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — сказано в заявлении родных Кеннета.

Семья Митчелла в заявлении в соцсетях отметила Кеннета как "искателя надежды, мечтателя, верующего в мечты, футболиста, любителя медведей... и, прежде всего, гордого отца".

Справка:

БАС — прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

В августе 2023 года Митчелл постом в соцсети отметил пятую годовщину своего диагноза. Несмотря на невероятные трудности, актер продолжал оставаться источником вдохновения для многих. При этом стоит отметить, что с октября 2019 года Кеннет уже передвигался с помощью колесного кресла, а в 2021-м артист перестал говорить из-за болезни.

"Мой брат с юмором заметил, что у них в магазине нет поздравительной открытки к юбилею БАС. Однако я хочу отпраздновать сегодня дар жизни. Я так благодарен, что этот день впереди. Прошло долгих 5 лет. Так много потеряно, так много приобретено. Невероятно тяжелые времена, смешанные с множеством благословений", — написал актер в августе 2023 года.

Известно, что Кеннет Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. Он снялся в более чем в 50 фильмах и сериалах. Его талант и человеческие качества покорили зрителей, и он оставался поистине любимым и уважаемым профессионалом в индустрии развлечений.

В 2000-х он снимался в таких популярных сериалах, как "C.S.I.: Майами", "Морская полиция: Спецотдел" и "Менталист". В 2010 году Кеннет начал играть в полицейском сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Однако наибольшую известность ему принесли роли Аурелио в сериале "Звездный путь: Дискавери", а также Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел" (отец главной героини).

Что касается личной жизни, то с 2006 года артист был женат на своей коллеге Сьюзен Мэй Пратт. У супругов двое детей - 16-летняя дочь и 11-летний сын.

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