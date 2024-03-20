На момент своєї смерті він брав активну участь у кількох проектах, включаючи документальні фільми, міні-серіали та художні фільми.

На превеликий жаль, Девід Сайдлер, відомий сценарист оскароносного фільму "Король говорить", помер у віці 86 років.

Відомо, що він сам боровся із заїканням і втілив у життя правдиву історію про те, як король Георг VI подолав цей дефект промови на великому екрані.

У знаменитому фільмі «Король говорить», що вийшов у 2010 році, головну роль зіграв Колін Ферт, який отримав як найкращий актор BAFTA, так і Оскар за роль короля.

Важливо відзначити, що Сайдлер також адаптував історію для сцени: спектакль відкрився у лондонському Вест-Енді у 2012 році.

Вже покійна зірка присвятила свою перемогу на «Оскарі» в 2011 році «всім заїкаючим у всьому світі» і з гумором подякував королеві за те, що вона не покарала його за використання лайок під час своєї промови подяки.

Підтверджуючи його смерть, менеджер Сайдлера Джефф Агассі заявив, що він помер у Новій Зеландії, своєму улюбленому місці, під час свого улюбленого заняття - ловлі риби.

Девід Сайдлер народився у Лондоні у 1937 році. Під час Другої світової війни він переїхав до США і вступив до Корнельського університету.

Його рання кар'єра включала написання японських перекладів фільмів про монстрів.

Хоча протягом своєї кар'єри він працював над різними проектами, включаючи анімаційні мюзикли та біографічні фільми, «Король говорить» залишалася його найвідомішою роботою.

Так, у цьому фільмі показано шлях короля Георга VI з подолання заїкуватості за допомогою логопеда Лайонела Лога на тлі Другої світової війни.

Крім перемоги на Оскарі, Сайдлер отримав безліч нагород за свою роботу, в тому числі дві премії Bafta і премію Humanitas. Його сценічна адаптація «Король говорить» була перекладена кількома мовами і показана на чотирьох континентах.

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