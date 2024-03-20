На момент своей кончины он активно участвовал в нескольких проектах, включая документальные фильмы, мини-сериалы и художественные фильмы.

К большому сожалению, Дэвид Сайдлер, известный сценарист оскароносного фильма «Король говорит», скончался в возрасте 86 лет.

Известно, что он сам боролся с заиканием и воплотил в жизнь правдивую историю о том, как король Георг VI преодолел этот дефект речи на большом экране.

В знаменитом фильме «Король говорит», вышедшем в 2010 году, главную роль сыграл Колин Ферт, получивший как лучший актер BAFTA, так и Оскар за роль короля.

Важно отметить, что Сайдлер также адаптировал историю для сцены: спектакль открылся в лондонском Вест-Энде в 2012 году.

Уже покойная звезда посвятила свою победу на «Оскаре» в 2011 году «всем заикающимся во всем мире» и с юмором поблагодарил королеву за то, что она не наказала его за использование ругательств во время своей благодарственной речи.

Подтверждая его кончину, менеджер Сайдлера Джефф Агасси заявил, что он скончался в Новой Зеландии, своем любимом месте, во время своего любимого занятия - ловле рыбы.

Дэвид Сайдлер родился в Лондоне в 1937 году. Во время Второй мировой войны он переехал в США и поступил в Корнелльский университет.

Его ранняя карьера включала написание японских переводов фильмов о монстрах.

Хотя на протяжении всей своей карьеры он работал над различными проектами, включая анимационные мюзиклы и биографические фильмы, «Король говорит» оставалась его самой известной работой.

Да, в этом фильме показан путь короля Георга VI по преодолению заикания с помощью логопеда Лайонела Лога на фоне Второй мировой войны.

Помимо победы на «Оскаре», Сайдлер получил множество наград за свою работу, в том числе две премии Bafta и премию Humanitas. Его сценическая адаптация «Король говорит» была переведена на несколько языков и показана на четырех континентах.

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