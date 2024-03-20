Кеннет Мітчелл знявся у більш ніж 50 фільмах та серіалах, серед яких роль батька Керол Денверс у фільмі Marvel "Капітан Марвел" (2019) та претендента на Олімпійські ігри у фільмі про хокей "Диво" (2004).

Стало відомо, що після тривалої хвороби помер канадський актор Кеннет Мітчелл. Чоловікові було 49 років.

Відомо, що актор довгий час боровся із тяжкою хворобою. Так, у 2018-му знаменитості діагностували захворювання центральної нервової системи – бічний аміотрофічний склероз, більш відомий як хвороба Лу Герига. З роками стан Кеннета Мітчела погіршувався, і 24 лютого 2024 року він залишив цей світ.

Перед смертю він попросив, щоб усі його подарунки були спрямовані на дослідження БАС та на підтримку хворих дітей.

У Кеннета залишилися дружина та діти.

Про це пише CNN із посиланням на заяву його сім'ї.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть Кеннета Олександра Мітчелла, улюбленого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та дорогого друга", - сказано в заяві рідних Кеннета.

Сім'я Мітчелла у заяві в соцмережах відзначила Кеннета як "шукача надії, мрійника, що вірить у мрії, футболіста, любителя ведмедів... і, перш за все, гордого батька".

Довідка:

БАС - прогресуюче, невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, при якому відбувається ураження як верхніх, так і нижніх рухових нейронів, що призводить до паралічів та подальшої атрофії м'язів.

У серпні 2023 року Мітчелл постом у соцмережі відзначив п'яту річницю свого діагнозу. Незважаючи на неймовірні труднощі, актор залишався джерелом натхнення для багатьох. При цьому варто зазначити, що з жовтня 2019 року Кеннет вже пересувався за допомогою колісного крісла, а 2021-го артист перестав говорити через хворобу.

"Мій брат із гумором зауважив, що у них у магазині немає вітальної листівки до ювілею БАС. Проте я хочу відсвяткувати сьогодні дар життя. Я такий вдячний, що цей день попереду. Пройшло довгих 5 років. Так багато втрачено, так багато придбано. Неймовірно важкі часи, змішані з багатьма благословеннями», — написав актор у серпні 2023 року.

Відомо, що Кеннет Мітчелл народився 25 листопада 1974 року у Торонто. Він знявся у більш ніж у 50 фільмах та серіалах. Його талант та людські якості підкорили глядачів, і він залишався воістину улюбленим та шановним професіоналом у індустрії розваг.

У 2000-х він знімався у таких популярних серіалах, як "CSI: Майамі", "Морська поліція: Спецвідділ" та "Менталіст". 2010 року Кеннет почав грати в поліцейському серіалі «Закон і порядок: Лос-Анджелес». Проте найбільшу популярність йому принесли ролі Ауреліо у серіалі "Зоряний шлях: Дискавері", а також Джозефа Денверса у фільмі "Капітан Марвел" (батько головної героїні).

Що стосується особистого життя, то з 2006 року артист був одружений зі своїм колегою Сьюзен Мей Пратт. У подружжя двоє дітей - 16-річна донька та 11-річний син.

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