Газета Los Angeles Times повідомила, що невідомий чоловік і його собака перебувають у безпеці після того, як одномоторний Piper PA-32 Cherokee Six, на якому він літав, впав у Тихий океан неподалік Ранчо Палос Вердес, Каліфорнія.

Інцидент стався приблизно за 150–200 метрів від берега, неподалік Національного гольф-клубу Дональда Трампа в Лос-Анджелесі, і свідок зателефонував у службу 911.

Сержант Джеффрі Веласко з департаменту шерифа Лос-Анджелеса повідомив, що дзвінок про катастрофу надійшов 14 квітня о 17:20 вечора (місцевий час).

собака

На місце було відправлено бригаду рятувальників та лікарів, проте чоловікові та його вихованцю вдалося самостійно доплисти до берега. Пощастило, що внаслідок аварії вони не постраждали.

Літак затонув, і хоч водолази намагалися його знайти. Інцидент все ще розслідується, і хоча обставини катастрофи залишаються незрозумілими, він класифікується як «нещасний випадок через проблеми з двигуном».

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