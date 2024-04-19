На щастя ніхто не постраждав, і чоловік із собакою змогли дістатися до берега неушкодженими.

Газета Los Angeles Times повідомила, що невідомий чоловік і його собака перебувають у безпеці після того, як одномоторний Piper PA-32 Cherokee Six, на якому він літав, впав у Тихий океан неподалік Ранчо Палос Вердес, Каліфорнія.

Інцидент стався приблизно за 150–200 метрів від берега, неподалік Національного гольф-клубу Дональда Трампа в Лос-Анджелесі, і свідок зателефонував у службу 911.

Сержант Джеффрі Веласко з департаменту шерифа Лос-Анджелеса повідомив, що дзвінок про катастрофу надійшов 14 квітня о 17:20 вечора (місцевий час).

На місце було відправлено бригаду рятувальників та лікарів, проте чоловікові та його вихованцю вдалося самостійно доплисти до берега. Пощастило, що внаслідок аварії вони не постраждали.

Літак затонув, і хоч водолази намагалися його знайти. Інцидент все ще розслідується, і хоча обставини катастрофи залишаються незрозумілими, він класифікується як «нещасний випадок через проблеми з двигуном».

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