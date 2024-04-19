Її внесок у кіноіндустрію та її неминуча спадщина запам'ятаються як глядачам, так і режисерам.

Елеонора Коппола, американський режисер, відомий своїми роботами в галузі документального кіно та романтичних комедій, померла 12 квітня 2024 року у своєму будинку в Резерфорді, штат Каліфорнія.

Як пише "The Guardian", їй було 87 років. Причина її смерті не розголошується публічно, але, за словами представника її чоловіка Френсіса Форда Копполи, вона померла «в оточенні сім'ї, що любить».

Елеонора народилася і виросла в окрузі Оріндж. Після закінчення школи вона переїхала до Лос-Анджелесу, щоб вступити до Каліфорнійського університету, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Френсісом Копполою.

Свою кар'єру в кіно вона розпочала з роботи помічником художника-постановника у дебютному фільмі Копполи «Божевілля 13» у 1963 році. Пара одружилася у Лас-Вегасі та прожила разом 61 рік.

У Елеонори та Френсіса було троє дітей: Роман, Софія та Джанкарло. У той час як Роман і Софія пішли стопами своїх батьків і стали режисерами, Джанкарло продовжував займатися акторською майстерністю, перш ніж трагічно помер у віці 22 років у 1986 році.

Елеонора Коппола здобула визнання як документаліст, отримавши премію «Еммі» у 1992 році за фільм.

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