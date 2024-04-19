Його вміння перевтілюватися в різнопланових персонажів та його непохитна відданість своїй справі залишили незабутній слід.

Раптова смерть Петра Нікітіна у віці 61 року глибоко засмутила українську театральну спільноту та його колег Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Нікітін, відомий своїм талантом та універсальністю на сцені, залишає після себе незабутні виступи та світлі спогади.

Померлий актор, який народився і виріс в Україні, відточував свою майстерність на театральному факультеті Харківського інституту мистецтв, перш ніж розпочати успішну акторську кар'єру.

За час свого шляху він виступав на сценах різних театрів, зокрема, Харківського академічного драматичного театру, Центру сучасного мистецтва «Нова сцена», Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

2021 року він приєднався до шановної трупи Театру Івана Франка у Києві, де продовжував зачаровувати публіку своїми захоплюючими образами. Його внесок у такі постановки, як «Три товариші», «Авантюрист» та «Життєве море», залишаться в пам'яті як театралів, так і колег.

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