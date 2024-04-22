Під час Великодньої меси у Ватикані біля Папи Римського Франциска впала ікона Ісуса Христа. Відповідне відео поширили у мережі.

Глава Католицької церкви через свої заяви про російську агресію неодноразово опинявся в центрі скандалів. Ще б пак, то він радив Києву визнати поразку і підняти "білий прапор" заради порятунку людських життів, то закликав російську молодь цінувати імперське минуле своєї країни. 31 березня 2024 року католики святкували Великдень і саме цього дня Всевишній "послав" дуже важливий сигнал Папі Римському.

Так стало відомо, що під час Великодньої меси у Ватикані з понтифіком стався конфуз - на його очах впала ікона Ісуса Христа.

У мережі з'явилося відео курйозного моменту.

На кадрах, опублікованих в інтернеті, можна побачити, як сильний порив вітру штовхає стародавню ікону і вона падає неподалік Франциска, коли понтифік служив месу. Один із присутніх намагався утримати її, проте не встиг.

Франциск повертається у бік образу, що лежить на землі, кілька секунд він не зводить з нього погляду, а потім знову занурюється у книжечку, яку тримає в руках. Очевидно, Папа намагався вдати, що нічого не трапилося.

Тоді вибігають троє чоловіків у чорних костюмах та разом піднімають ікону.

У медіа вже порівняли цей інцидент із іншими подібними. Так, італійська газета Il Messaggero написала, що такий інцидент трапляється не вперше. І такі випадки завжди збігалися з великими змінами у Ватикані.

Наприклад, у 2013 році з'явилося фото блискавки, яка вдарила у базиліку собору Святого Петра в Римі у день, коли папа Бенедикт XVI оголосив про намір залишити Святий Престол.

Крім того, у червні 2016 року, під час поїздки Франциска до Вірменії, він випустив голубів на турецькому кордоні, але вони загадково повернулися назад.

А у січні 2014 року Франциск випустив "голуба миру" під час молитви за мир, який був атакований вороною та чайкою у польоті.

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