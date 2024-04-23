Витівки чоловіка в Польщі, замаскованого під ведмедя і який потребує грошей від туристів, призвели до численних штрафів.

Під час незвичайного інциденту на популярному польському курорті Закопане чоловік, одягнений у костюм ведмедя, отримав 11 штрафів за свою нестандартну поведінку.

Видання "wprost.pl" повідомляє, що чоловік, переодягнений ведмедем, підійшов до туристів і зажадав у них гроші.

Людина, про яку йдеться, була помічена одягненою в костюм ведмедя, який вів незвичайну поведінку, вимагаючи гроші від туристів. Польська актриса Ганна Турнау стала свідком інциденту під час зйомок популярної вулиці у Закопані.

За підсумками розслідування поліції чоловікові виписали 11 штрафів за свої дії. На диво, штрафи він оплатив без особливих зусиль. Проте затримання його за здирством грошей виявилося непростим завданням для правоохоронних органів.

Чоловік у дивовижному костюмі продемонстрував спритність, ухиляючись від правоохоронних органів. Помітивши міських охоронців у формі, він швидко відступив і сховався в різних місцях, що ускладнило його затримання.

Хоча його дії можуть здатися комічними, правоохоронці ставляться до цього питання серйозно. В даний час планується вжити більш серйозних заходів проти цієї людини, включаючи можливий судовий розгляд за її деструктивну поведінку.

Так, незважаючи на свій грайливий вигляд, людина може зіткнутися з юридичними наслідками за свої дії, що наголошує на необхідності пильності за підтримки громадського порядку.

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