Незважаючи на проблеми, з якими вони стикаються, сім'я, як і раніше, вдячна за підтримку з боку в цей важкий час.

Олівія Паттерсон, шестирічна дівчинка з Північного Йоркширу, Великобританія, стала героєм, коли врятувала свою сім'ю від пожежі в будинку, повідомляє «metro».

Інцидент стався 4 квітня, коли Олівія, граючи через дорогу з подругою, помітила полум'я, яке виривалося з її будинку. Незважаючи на те, що в той момент мама спала, кмітливість та хоробрість Олівії врятували з вогню її мати Лору, 29 років, та її молодших братів та сестер Джоела-Джеймса та Тіффані.

Бабуся Олівії, Седі Гелдер, висловила величезну гордість за дії своєї онуки, наголосивши, як героїчно було для шестирічної дівчинки вбігти в палаючу будівлю, щоб врятувати свою родину. Пожежа, що почалася в сусідньому будинку, швидко поширилася на будинок Олівії, завдавши значних збитків і втративши майно.

Розслідування причин пожежі триває, і, за попередніми повідомленнями, передбачається, що причиною займання міг стати зарядний пристрій для телефону.

В даний час сім'я проживає у тимчасовому житлі, наданому Airbnb, оскільки у вогні вони втратили майже все своє майно, включаючи подарунки на день народження та предмети першої потреби для дітей.

У відповідь на тяжке становище сім'ї колишні колеги Лори організували сторінку зі збору коштів, щоб підтримати їх, а члени спільноти також запропонували пожертвувати ліжка, постільну білизну, рушники та інші предмети першої необхідності, щоб допомогти їм відновити своє життя.

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