Мобилизация в Украине в разгаре, представители ТЦК начали массово применять видеорегистраторы при вручении повесток военнообязанным украинцам.

Адвокат Роман Симутин рассказал, вправе ли представители ТЦК осуществлять видеофиксацию во время мобилизации в Украине.

"Использование бодикамер представителями ТЦК ничем не регламентировано, то есть незаконно. Однако судьи принимают решение по своему внутреннему убеждению, которое не основывается на безоговорочной доказанности. Они даже в своем решении ничего не прописывают...", - сообщил адвокат комментируя видеофиксацию представителей ТЦК в разгар мобилизации в Украине.

Юрист добавил, что ТЦК, как правило, предоставляет судьям вырезки из бодикамер.

"Те части, которые нужны для подтверждения вручения повестки или отказа в ее получении. Ибо кто будет в здравом уме показывать, как вас заломили, обыскали и забрали документы, заполнили повестку и вручили под подпись в кругу "невооруженных людей". Видео будет использоваться в суде, как доказательство надлежащего вручения вам повестки, а примет ли это суд, как должное доказательство - зависит от внутреннего убеждения судьи", - сообщает адвокат, комментируя ситуацию, сложившуюся в период действия мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, как нужно действовать оказавшимся в такой непростой ситуации украинцам.

"Вытаскивать свой телефон и включать видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и тому подобное... но забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом непредвиденным законом", - резюмировал Роман Симутин.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

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