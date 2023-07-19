Мобилизация в Украине была продлена с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Мобилизация в Украине будет продолжаться, поэтому украинцам озвучили наиболее реальные законные способы выезда за границу на сегодня.

Адвокат Ростислав Кравец назвал наиболее эффективные способы пересечения границы в Украине мужчинам во время мобилизации в Украине.

"Первый – это наличие троих детей, пересечь границу вы сможете спокойно. Второй способ – это сопровождение инвалидов. В случае, если вы выезжаете с инвалидом главное обстоятельство и главное основание пограничникам – это то, что вы должны быть зарегистрированы по одному адресу. При этом вам необязательно стоять на военном учете, необязательно иметь отсрочку от мобилизации - это не является обязанностью. Как говорит закон, вы должны вернуться с ними, если вы возвращаетесь без родственников, имеющих инвалидность - говорят, что будет ответственность, но я еще не встречал ни одного такого случая...", - озвучил адвокат два реальных случая выезда за границу в разгар мобилизации в Украине.

Также адвокат Кравец прокомментировал выезд по системе "Шлях" во время мобилизации в Украине.

"Ко мне уже несколько раз обращались лица, которые реально едут по системе "Шлях" провезти в качестве волонтеров транспортные средства, медицинские средства в Украине, однако пограничники фактически пытаются помешать лицам пересекать границу Украины, требуя от них объяснений... и якобы, когда лицо не дает ответ, они дают такой "пространный" отказ - не предоставлены все документы", - сообщил Ростислав Кравец.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине – как поступить, если ТЦК отказал в отсрочке.

Мобилизация в Украине продолжается: кто из мужчин может уехать за границу, объяснение адвоката.

Также сообщалось, что адвокат объяснил, имеют ли право дворники во время мобилизации в Украине раздавать повестки.