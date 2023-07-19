Мобилизация в Украине продолжается до 18 августа, и, скорее всего, будет продолжаться и далее.

Адвокат Виталий Стамбула рассказал о мошеннической схеме, которая действует в период мобилизации в Украине и какими методами и способами пересечения за границу не нужно пользоваться.

"Первый способ - это незаконное пересечение границы, то есть, за пределами пропускных пунктов. Мы очень часто видим в телеграмм-каналах, в новостях о том, что мужчин, которые пытаются пересечь границу таким способом - их ловят и очень часто это заканчивается летально, потому что они не рассчитали свои возможности и пытались пересечь реки", - сообщил адвокат, рассказывая о нелегальном методе выезда за границу в разгар мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому мужчины часто ищут способы выезда за границу и попадают на мошенников.

"Второй способ – это выезд в Украину с помощью системы "Шлях", если вы в Google, например, введете выезд за границу, то первыми сообщениями вы увидите рекламные сообщения проплаченные, которые вам организуют за деньги выезд за границу. Но сразу хочу сказать, что в 90% случаев - это просто мошенничество, потому что у вас возьмут предварительно оплату и после того связаться уже ни с кем не получится. К сожалению, найти потом ответственное лицо, с которого можно взыскать назад деньги, потраченные в качестве предварительной оплаты - уже не будет возможным", - предупредил Виталий Стамбула об аферистах во время действия мобилизации в Украине.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: названы наиболее реальные законные способы выезда за границу.

Мобилизация в Украине продолжается: кто из мужчин может уехать за границу, объяснение адвоката.

Также сообщалось, что адвокат объяснил, имеют ли право дворники во время мобилизации в Украине раздавать повестки.