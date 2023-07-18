Мобілізація в Україні та військовий стан продовжуються з 24 лютого 2022 року.

Триває мобілізація в Україні і через введений воєнний стан військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Адвокат Стамбула Віталій розповів на своєму каналі в Youtube, що не можна робити і як поводитися при видачі повістки.

Адвокат наголосив, що у рамках мобілізації представник ТЦК виконує свої службові обов'язки. Тому не варто ображати та нападати на працівників ТЦК, адже це карається законом – кримінальною та адміністративною відповідальністю.

Мобілізація триває, тому будь-якої миті ви можете зустріти на вулиці працівника ТЦК. При зустрічі поводьтеся ввічливо і не намагайтеся тікати.

"Ви повинні розуміти, мобілізація нікуди не поділася. Тому ви повинні бути морально та психологічно готовими до того, що вам можуть вручити повістку. На ринку, біля метро і просто на вулиці", - наголосив адвокат.

Повістки в рамках мобілізації повинні виписуватися на конкретну особу саме в центрі комплектування. Усі ці проштамповані повістки, зупинення людей для перевірки документів, вписування прізвища на місці та спроби вручити повістку цій особі — такі дії є фактично незаконними. Їх можна вважати підробкою документів під час мобілізації та викликати поліцію.

Завжди можна відмовитися отримувати повістку та підписуватися щодо її отримання, але доведеться сплатити штраф.

Крім того, працівники ТЦК під час мобілізації не мають права вас затримувати та не відпускати.

Останні новини України:

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

Також Politeka повідомляла, ухилянти від мобілізації вигадали новий метод втечі за кордон.