Мобилизация в Украине и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года и есть ряд важных законных правил при проверке документов.

Мобилизация в Украине пролжается и процесс предусматривает вручение повесток всем мужчины призывного возраста. Адвокат Стамбула Виталий рассказал, в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы у военнообязанных мужчин.

Адвокат отметил, что работники ТЦК в рамках мобилизации могут остановить мужчину для проверки документов и установления его личности.

Как объяснил эксперт, представители ТЦК действительно имеют право требовать предъявления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, только в случаях, определенных в пункте 7 "Порядка проверки" постановления №1456 Кабинета министров Украины. Но только в том случае, если у них с собой есть несколько важных документов.

Так, в рамках мобилизации, работники ТЦК могут требовать документы только тогда, когда у них самих есть с собой служебное удостоверение и копия приказа коменданта.

Если такого приказа коменданта у работников ТЦК нет, или там не стоит печать, фамилия, подпись - то они не могут проверять документы несмотря на режим мобилизации. Потому в таком случае украинские мужчины имеют право не предоставлять документы по требованию работника ТЦК.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, как действовать, если ТЦК отказал в отсрочке.

Также Politeka сообщала, уклонисты от мобилизации придумали новый метод побега за границу.